泰林電器旗艦店相隔18年重見天日　地舖拆細租出點心店、月租12萬

撰文：蔡偉南
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【泰林電器/林球/林作為/林作禮/彌敦道/舖市/郭應龍】空置接近18年、位於佐敦彌敦道的泰林電器旗艦店，相隔多年終於重見天日，其中部份地舖成功租出，由新租戶「點心客棧」進駐，每月租金約12萬元。

據最新代理消息，上述舖位「一拆二」招租，其中最新租出部份為彌敦道312號單邊地舖，建築面積約1,648平方呎，以月租12萬元租出，新租戶為「點心客棧」；而另一部份則為彌敦道310號地舖連1樓，地舖約1,600平方呎，連同1樓約1,326平方呎，以每月20萬元招租。

值得留意，上述泰林電器旗艦店已經空置接近18年，其巨舖連同鄰近全幢商住樓的三分之二業權，在2025年2月份以4,800萬元沽出予資深投資者、美聯集團（1200）前執行董事郭應龍。

郭應龍4800萬購三分之二業權　最終完成交易

不過在2025年8月份一度有市場消息指，該物業交易已取消。當時《香港01》記者向郭應龍查詢相關情況，郭應龍回覆表示，自己未有取消交易，惟目前該宗舖位交易尚未完成。而郭應龍最新回覆傳媒表示，該宗舖位在數個月前完成交易，與舖位另一業權人商量好作出租事宜。

資料顯示，早前以4,800萬元易手的物業包括佐敦彌敦道310號全幢商住樓，以及毗鄰312號美明大廈地舖及1樓，涉及該一籃子物業的三分之二業權。該批物業在2025年2月7日落實沽出，承接買家為美聯前高層兼舖位投資者郭應龍旗下的偉諾有限公司（WAY PROMISE LIMITED）。

彌敦道310號現為樓高6層的商住物業，地盤面積約1,830平方呎，樓上2樓至5樓為住宅用途，而地下及1樓則為非住宅用途，全幢總實用面積8,463平方呎。至於另一部份為彌敦道312號美明大廈地舖及1樓，實用面積約2,974平方呎。合計上述兩項物業，總樓面共11,437平方呎。

泰林電器全盛時期擁13間分店　2008年全線清盤

泰林電器為本地最早期的老牌連鎖電器店，由林球於1946年創立，最初以修理及買賣收音機為主，後來引入錄音機、唱機及擴音機等產品。該電器店全盛時期在港擁有多達13間分店。惟由於經營不善，不敵同行競爭，於2008年10月17日全線清盤結業。

泰林電器為本地最早期的老牌連鎖電器店，由集團前主席林作禮的父親林球於1946年創立，全盛時期在港擁有多達13間分店。（資料圖片）

泰林家族相關人士過去曾發生爭產案。翻查資料，創辦人林球育有兩子，包括長子林作為及次子林作禮。

其中長子林作為於2005年去世，其妻子和兩名兒子，和林的同居女友在2020年對簿公堂，爭奪林約2億元的遺產，當時高等法院法官頒下判辭，裁定妻子和兩名兒子一方勝訴，法官裁定，林於中風前訂立、把遺產給妻子和兩名兒子的遺囑有效。

長子林作為家屬仍持有三分之一業權

據了解，泰林電器創辦人林球1965年去世後，林作為管理家族生意。林和家人持有多個物業，包括泰林在佐敦旗艦店原址、旺角奶路臣街和海外物業。而林作為的遺產，為該些物業的三分之一業權。

上述曾以4,800萬元沽出的三分之二業權部份，賣方為創辦人林球的次子林作禮。而長子林作為，其妻子和兩名兒子所持有的三分之一業權，暫時未售出。

招標物業地下商舖，為泰林前旗艦店舊址。（韋堅信測量師行提供）
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