越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第二期擎海II，今日（19日） 公布首張價單，涉及128伙，入場費395.01萬元起。



發展商表示，擎海II首批折實平均呎價14,611元，撇除樓層、景觀等因素，較第一期加價1%。不過參考項目第一期擎海I 在2026年9月推出，首批128伙，折實入場費375.94萬元，折實平均呎價13,988元，意味新一期均價較上一期為高。



兩房入場費595.01萬

當中入場單位為2座5樓E單位，實用面積289平方呎，屬一房間隔，折實售價395.01萬元，折實呎價13,668元。兩房入場單位為2座5樓C單位，實用面積429平方呎，折實售價595.01萬元。

首批涉及128伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房涉81伙，兩伙47伙，實用面積由285至503平方呎，扣除最高折扣優惠11%，折實售價由395.01萬至766.01萬元，折實呎價13,499至16,182元。首批折實平均呎價14,611元。

擎海II公布首張價單，涉及128伙，入場費395.01萬元起。（黃祐樺攝）

克制加價1% 爭取下周推售

越秀地產（香港）總經理李嘎表示，第二期上載樓書後接獲逾3,000查詢，為回應市場需求，今日推出首張價單涉及128伙。他形容第二期首張價單為「誠意共贏價」，今批單位撇除樓層景觀等因素較第一期加價1%，形容定價克制。項目即日開放示範單位參觀，周六開始接受認購，爭取下周推出市場發售。

擎海I 9月首推128伙、均價13988元 創十年市區新低

參考項目第一期擎海I 在2026年9月推出，首批涉及128伙，折實入場費375.94萬元，折實平均呎價13,988元，屬2016年長沙灣單幢盤尚都後，近10年市區新低。

另與擎海只有數分鐘步行距離，在2023年8月由長實推出的親海駅II及親海駅I，首批分別132及50伙，折實平均呎價14,997及15,250元，折實入場價為290萬元開放式戶，及385.8萬元一房戶。

至於同區其他新盤，如2025年由信和置業（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066） 合作的油塘通風樓住宅項目柏景峰，首批150伙，折實平均呎價14,588元，折實入場價為423.64萬元、一房間隔。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。（資料圖片）

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。（黃祐樺攝）

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