越秀油塘「擎海II」上載樓書　全盤617伙　最細一房戶242呎

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海II」，今日（16日）上載樓書，全盤提供617伙，實用面積由242至721平方呎，主打一房及兩房。發展商表示，該盤最快於周內開價，有機會下周展開首輪銷售。



越秀地產（香港）總經理李嘎表示，擎海II由第1座及第2座組成，提供617伙，實用面積242至721平方呎，戶型涵蓋一房至三房戶。

越秀地產（香港）銷售及市場營銷總監鍾顯騰則指出，項目一房佔348伙，實用面積介乎242至342平方呎；兩房佔215伙，實用面積介乎390至510平方呎；三房戶54伙，實用面積介乎674至721平方呎。

據樓書資料，全盤最細為1座2樓E室，實用面積242平方呎，設有平台113平方呎。

擎海II 1座2樓E室。（樓書資料）

越秀油塘「擎海II」佈局圖。（樓書資料）

李嘎補充，項目定價將參考第1期及現時市況，並指因應景觀和樓層有提價空間，有機會於周內公布首張價單及開放示範單位予公眾參觀，並爭取於下周展開首輪銷售。

一期累售583伙、套現34億

發展商表示，項目第1期價單連招標累售583伙，套現約34億元，最高成交呎價為19,633元。

越秀地產（香港）總經理李嘎（右二）表示，擎海II由第1座及第2座組成，提供617伙，實用面積242至721平方呎，戶型涵蓋一房至三房戶。（發展商相片）

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