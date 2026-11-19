越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第二期擎海II，發展商今日（19日）開放兩伙示範單位予傳媒參觀。當中兩房連開放式廚房屬經改動示範單位，按照第2座28樓C單位搭建，實用面積429平方呎，層與層之間高度約3.15米。



單位以「海洋水上運動」為設計主題，將海洋的自由氣息與滑浪運動的活力融入家居。客飯廳以藍色與橙黃色為主，牆面配以滑浪主題照片。開放式廚房與客飯廳相連，配襯磚紅色及深黃色餐椅。

至於主人睡房與書房採用相連布局，貫通視線與活動路線，視覺上可延伸室內的空間感，牆身使用木質感物料，而書房內亦擺放滑浪運動的專業裝備。

另外浴室設有別具特色的衛浴設施，牆面用水磨石及雲石的自然紋理變化，豐富空間的視覺層次與物料質感。

↓↓擎海II第2座28樓C室示範單位↓↓

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另一伙示範單位同樣按照第2座28樓C單位搭建，同屬兩房連開放式廚房間隔，面積為429平方呎，層與層之間高度約3.15米，單位整體間隔方正，不設無玄關。大門入口位置預留空間擺放鞋櫃或玄關櫃。

客飯廳長度近6米，可劃分用餐區及休閒起居區域，另露台採趟門及三合一設計，可將戶外自然光引入室內。

開放式廚房與客飯廳相連，配備外國品牌家電，廚櫃採用L形布局，搭配人造石材檯面及多款牆面收納配件。另浴室以自然柔和的淺暖色系為主調，特設浴缸，浴室鏡櫃內設 LED 燈及充足的儲物空間，天花配備內置式抽氣扇及浴室寶。

主人睡房布局方正實用，可擺放雙人床、梳妝檯及衣櫃，另設有落地玻璃大窗以增加採光。另一間睡房可擺放單人床，書檯及衣櫃，同樣有落地玻璃大窗可引入自然光線。

↓↓擎海II第2座28樓C室清水單位↓↓

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越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。（資料圖片）

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。（黃祐樺攝）

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