【舖位/蝕讓/西貢區/投資者/劉軍】內地舖位投資者劉軍近年似乎陷入「逢賣必蝕」的魔咒，繼早前連環蝕沽銅鑼灣及尖沙咀核心區巨舖後，其民生區舖位已未能倖免。他持有的西貢花園相連地舖，新近以6,300萬元易手，持貨9年帳面慘蝕3,200萬元或約33.7%。而接手的新買家，原來是近期不乏大手掃貨玩具製造商顏乙清！



上述成交個案為西貢花園地下9、10號舖，總面積約3,380平方呎。該舖經確認以約6,300萬元沽出，成交呎價約18,639元。資料顯示，買家以公司名義「建創控股(香港)有限公司（KEEN CHARM HOLDINGS (HK) LIMITED）」 作登記，其董事為三名顏姓人士，當中包括玩具製造商之相關人士顏乙清。

西貢花園地下9、10號舖，總面積約3,380平方呎。（資料圖片）

買家為玩具製造商 曾1.2億購麥當勞荃灣分店

事實上，顏乙清等投資者近期在舖市較為活躍，就在今年10月份，他們豪斥1.2億元買入麥當勞位於荃灣街市街的分店，建築面積約12,251平方呎，呎價約9,795元。

涉及物業為荃灣街市街10至22號地下至2樓，建築面積約12,251平方呎。（網上相片）

2017年買入價9500萬

至於舖位原業主為「弘勁有限公司（BIG SPREAD LIMITED）」，公司股東及董事包括劉軍，早於2017年以9,500萬元買入，即持貨約9年，帳面蝕讓約3,200萬元，蝕幅約33.7%，不過蝕讓金額未計期內租金收入。該舖位現由滙豐銀行租用，每月租金約36萬元，料新買家可享約6.9厘租金回報。

銅鑼灣前泉章居巨舖終慘蝕4成

值得留意，上述內地投資者劉軍過去多年屢次蝕讓沽出物業，其中蝕得最甘為銅鑼灣寶榮大廈前泉章居舖位，劉軍於2012年以11.42億元購入銅鑼灣寶榮大廈前泉章居舖，不過其後分階段以合共約6.78億元沽貨，慘蝕40.6%。

銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓地下入口、1及2樓。（資料圖片）

尖沙咀海防道地舖蝕57%

而在2024年4月份，劉軍則以大幅度蝕讓價約1.3億元沽出尖沙咀海防道地舖，較意向價約1.38億元低約800萬元，同時較2017年買入價約3億元，帳面大幅低約57%，接貨新買家為理文化工（0746）或相關人士。

尖沙咀海防道32至34號寶豐⼤廈地下D號舖連閣樓。（資料圖片）

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