賣多間！麥當勞1.2億沽荃灣複式「新界區首店」　玩具製造商接貨

麥當勞沽貨停不了！集團最新將「新界區首間麥當勞」、荃灣逾萬呎複式舖，以1.2億元售予玩具製造商相關人士，呎價近1萬元。雖然，最新成交價較去年招標市值平約25%，但麥當勞集團持貨39年，易手後仍帳賺逾1.12億元或約14倍，足以買345萬個最新推出的「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」。



涉及物業為荃灣街市街10至22號地下至2樓，建築面積約12,251平方呎。該舖於去年7月份，由麥當勞集團連同其餘7項商舖以招標形式放售，當時該荃灣舖位市值近1.6億元。

麥當勞仍繼續經營 租約期至2036年

經確認，此舖位於8月底以1.2億元沽出，較去年招標時的市值低4,000萬元或約25%，呎價約9,795元。雖然舖位已經易手，但區內街坊無需擔心麥當勞會結業離場。麥當勞仍繼續租用該舖，租約期更至2036年11月份。以其月租約65.4萬元計算，料新買家享6.5厘回報。

涉及物業為荃灣街市街10至22號地下至2樓，建築面積約12,251平方呎。（網上相片）

1.2億沽予玩具製造商 低招標市值約25%

資料顯示，新買家以「建創控股(香港)有限公司（KEEN CHARM HOLDINGS (HK) LIMITED）」作登記，其董事為三名顏姓人士，當中包括玩具製造商之相關人士顏乙清。

帳賺1.12億 夠買約345萬個新品漢堡

至於，麥當勞集團於1987年斥800萬元購入自用，持貨至今39年後沽出，帳賺1.12億元，舖價期內升值14倍。以麥當勞新品一個「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」售價32.5元計算，相當於賺走約345萬個。

以麥當勞新品一個「韓辣牛油醬脆爆雞腿飽」售價32.5元計算，麥當勞集團此次沽貨，相當於賺走344.6萬個。（麥當勞APP截圖）

屬「新界區首間麥當勞餐廳」

麥當勞官網指，上述荃灣分店屬「新界區首間麥當勞餐廳」，早於1978年11月18日開業，同時亦是香港麥當勞第11間分店。據官網提供的開業相片，當時場面極度「墟冚」，圍觀市民眾多，人潮涵蓋男女老少。時至今日，麥當勞在荃灣區已發展至有11間分店。

當時開業場面極度「墟冚」，圍觀市民眾多，人潮涵蓋男女老少。（網上相片）

一年沽12個舖位 共套現約11億

值得留意的是，麥當勞集團在香港原本持有約23個舖位，但自去年起陸續展開「減磅」大計。過去短短一年間，集團已共售出12項舖位，分布銅鑼灣、西環堅尼地城、鰂魚涌、旺角、大角咀、深水埗、慈雲山、荔枝角、元朗、屯門、大埔及荃灣，共套現約11億元。

荃灣街市街10至22號地下至2樓。（網上相片）

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