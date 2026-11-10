內地投資者接火棒又輸！劉軍6380萬蝕沽西貢銀行舖　九年蝕讓33%

來自內地的資深舖位投資者劉軍再度蝕讓沽貨，新近以約6,380萬元沽出西貢親民街西貢花園相連地舖，持貨約9年，帳面蝕讓約33%，帳面貶值約3,120萬元。值得留意，劉軍過去在舖市高峰高價買舖，其後已多次大蝕沽舖，例如銅鑼灣寶榮大廈前泉章居舖，慘蝕逾4成；而尖沙咀海防道地舖亦貶值約57%。



上述成交個案為西貢花園地下9、10號舖，總面積約3,380平方呎，市傳以約6,380萬元沽出，成交呎價約18,876元。

2017年買入價9500萬

據悉，舖位原業主為弘勁有限公司（BIG SPREAD LIMITED），公司股東及董事包括劉軍，早於2017年以9,500萬元買入，即持貨約9年，帳面蝕讓約3,120萬元，蝕幅約33%，不過蝕讓金額未計期內租金收入。該舖位現由滙豐銀行租用，每月租金約36萬元，料新買家可享約6.8厘租金回報。

西貢花園地下9、10號舖，總面積約3,380平方呎。（資料圖片）

銅鑼灣前泉章居巨舖終慘蝕4成

值得留意，上述內地投資者劉軍過去多年屢次蝕讓沽出物業，其中蝕得最甘為銅鑼灣寶榮大廈前泉章居舖位，劉軍於2012年以11.42億元購入銅鑼灣寶榮大廈前泉章居舖，不過其後分階段以合共約6.78億元沽貨，慘蝕40.6%。

銅鑼灣波斯富街108至120號寶榮大樓地下入口、1及2樓。（資料圖片）

尖沙咀海防道地舖蝕57%

而在2024年4月份，劉軍則以大幅度蝕讓價約1.3億元沽出尖沙咀海防道地舖，較意向價約1.38億元低約800萬元，同時較2017年買入價約3億元，帳面大幅低約57%，接貨新買家為理文化工（0746）或相關人士。

尖沙咀海防道32至34號寶豐⼤廈地下D號舖連閣樓。（資料圖片）

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