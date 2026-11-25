【黃竹坑站／BLUE COAST／長實／李嘉誠／蒙民偉】二手市場轉旺，市場錄名人沽貨個案。「電器大王」蒙民偉的遺孀王蓓芬，新近以2,000萬元沽出黃竹坑站BLUE COAST三房單位，2年半帳面獲利逾三球，如連同她在9月時沽出的另一伙BLUE COAST單位，在3個月內已經帳面賺726萬元。



三房戶2000萬沽

資料指，是次成交為黃竹坑站BLUE COAST第2B座中層G室，實用面積796平方呎，屬三房間隔，單位新近以2,000萬元沽出，呎價25,126元。至於新買家以公司名義入市。

2年半帳賺逾三球

至於，原業主為王蓓芬（WONG PUI FAN），與已故香港信興集團創辦人、人稱「電器大王」的蒙民偉的第二任妻子同名，料為同一人。她在2024年6月以約1,685萬元購入上述單位，持貨至今約2年半，是次轉手帳面獲利315萬元，單位期內升值19%。

2024年1.4億大手買BLUE COAST 8伙投資

而事實上，王蓓芬在2024年4月擲1.4億元一手買入BLUE COAST 8伙投資，今次亦非第一次沽出BLUE COAST。她曾在9月以2,468萬元沽第1B座低層C室，持貨約2年半帳賺411萬元，即王蓓芬在3個月內連沽2伙，帳面賺726萬元。

黃竹坑站BLUE COAST。（黃祐樺攝）

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