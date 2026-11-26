【觀塘/酒店/濱海集團/劈價】門面及大堂牆身貼有鐵皮，房間門牌更直接印在走廊地面，位於觀塘道的「工業家酒店」，由濱海集團舊總部改建而成，裝修設計上模擬香港60至80年代的工業美學。不過，這間特色酒店最新以9,300萬元易手，平均每房約155萬元。



原業主為濱海集團主席黃帆風及其相關人士，對比去年高達1.38億元的意向價，是次足足劈價4,500萬元或逾三成離場！



酒店以9300萬易手 每間房作價155萬

涉及物業為觀塘道326號工業家酒店，樓高6層，每層樓面面積約為2,977至3,223平方呎，總面積2.16萬平方呎，提供約60間客房。

新買家具內地背景

資料顯示，該酒店於上月底以9,300萬元沽出，每呎樓面約4,306元，平均每間客房作價約155萬元。買家以公司名義入市，公司董事為一名採普通話拼音姓名之人士，料為內地背景買家。

觀塘道326號工業家酒店，樓高6層，提供約60間客房。（網上圖片）

活化變身特色酒店 模擬60至80年代工業風

該酒店前身為濱海集團中心，屬於濱海集團的總部，其後於2017年透過活化改建成酒店。酒店的設計靈感源自60至80年代香港工業鼎盛時期，建築保留原有廠廈的結構，並將鐵閘、外露水管、鎢絲燈及機械零件等工業及懷舊香港元素，融入大堂空間與客房之中。此外，部分房間的號碼並非印在門上，而是直接印於地面或走廊牆身，模擬昔日工業倉庫的感覺。

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原業主為濱海集團主席夫婦

至於原業主以公司名義「DUOMO (HK) INVESTMENT LIMITED」登記，公司董事為黃帆風（WONG, FANFOUNG JACKSON）及李玉冰（LEE, YUK PING），與濱海集團主席、前博愛醫院主席兼前觀塘區議員黃帆風及其妻子同名，料為同一人。

黃帆風為濱海集團主席、前博愛醫院主席，以及前觀塘區議員。（網上圖片）

較去年意向價劈逾3成

據悉，濱海集團曾於去年10月份將該酒店推出市場放售，當時意向價為1.38億元，意味著集團是次沽貨，較放售時大幅劈價4,500萬元或約32.6%。

去年亦1.66億沽淺水灣洋房 帳賺1.26億

除上述酒店物業以外，黃帆風及相關人士近年亦積極沽貨套現，當中於去年10月份以1.66億元沽出淺水灣海星別墅一幢洋房，實用面積3,855平方呎，呎價43,061元。集團持貨逾26年轉手，帳面大賺1.26億元。

濱海集團黃帆風於去年亦1.66億沽淺水灣洋房，帳賺1.26億。（香港01圖片）

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