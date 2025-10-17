濱海集團主席黃帆風1.66億沽海星別墅　早前1.38億放售觀塘酒店

南區豪宅市場錄大額逾億元成交，最新有濱海集團主席黃帆風及相關人士，以1.66億元沽出淺水灣海星別墅一幢洋房，持貨逾26年轉手帳面大賺1.26億元。據知濱海集團近期亦以1.38億元放售旗下觀塘酒店。



洋房逾3800呎、1.66億沽

據知，是次成交為淺水灣南灣道19A號海星別墅，實用面積3,855平方呎，採四房一套間隔，早前叫價約1.8億元，其後在9月初以1.66億元沽出，呎價43,061元。至於，新買家為英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

1999年買入價4000萬

至於原業主為「富市有限公司」，早在1999年以4,000萬元買入上述洋房，持貨至今長達26年多，是次轉手單位帳面大賺1.26億元，期內升值3.15倍。

黃帆風為濱海集團主席、前博愛醫院主席，以及前觀塘區議員。（網上圖片）

據知，上述原業主的公司董事為黃帆風（WONG, FANFOUNG JACKSON），以及李玉冰（LEE, YUK PING），與濱海集團主席、前博愛醫院主席，以及前觀塘區議員黃帆風同名，料為同一人。而李玉冰則為黃帆風的妻子。

海星別墅位於南灣道19號，於1978年9月開始落成，由4座洋房組成，共有4個單位。實用面積為3,336至3,855平方呎。

業主為濱海集團主席 現以1.38億放售旗下觀塘酒店

另值得留意的是，濱海集團早前以意向價1.38億元放售集團持有的觀塘「工業家酒店」，平每間客房約230萬元。而濱海集團亦是以「原設計生產」及「委託代工」製造專業五金廚具和餐具。