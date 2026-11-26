【差餉物業估價署/差估署/樓價/租金/一手新盤/二手樓市】據差餉物業估價署最新資料，2026年10月私樓售價指數報319點，終止連升兩個月，按月下跌0.6%。今年樓價累升6.5%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約19.9%。



對於樓價指數終止兩個月連升，長實（1113）營業部首席經理郭子威認為，單月本港樓價回軟，屬健康整固，而租金破頂印證需求強勁。

看好明年豪宅升幅達10%

郭子威又指出，本港大型單位及豪宅，受惠專才湧入及換樓需求，表現將明顯跑贏大市。他表示，第三季本港本地生產總值升5.2%，全年預測上調至 4.8%，另《北部都會區發展條例》已刊憲，長遠為樓市提供承接力，預期樓價在經濟增長及租金支持下，2027年整體看升約5%至10%，其中豪宅及優質項目升幅料可達 10%。

長實營業部首席經理郭子威認為，單月本港樓價回軟，屬健康整固，而租金破頂印證需求強勁。（資料圖片）

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