【差餉物業估價署/差估署/樓價/租金/一手新盤/二手樓市】住宅租務市場強勁，據差估署最新資料，2026年10月份私樓租金指數報213.2點，較9月時的212.2點，按月升0.47%，再創歷史新高紀錄，連升12個月。今年租金指數累升6.33%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報217.2點，按月升約0.46%；大型單位（D、E類）報166.1點，按月升約0.79%。

E類1722呎或以上大單位升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報230.2點，按月升0.48%；B類單位（431至752平方呎）報212.3點，按月升0.43%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報184.2點，按月升約0.49%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報171.8點，按月升約0.64%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報154.2點，按月升約0.85%。

萊坊廖美珊：內地人士、企業高管等帶動租金上升

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管廖美珊表示，租賃市場方面，10月私人住宅租金按月上升0.47%，今年首10個月累計升幅達6.33%，持續為住宅市場提供支持。租賃需求保持穩健，主要受內地專業人士及家庭、企業高管，以及回流外籍人士帶動。優質租盤供應有限，繼續支持豪宅租金表現。

2026年10月份私樓租金指數報213.2點，按月升0.47%，連升12個月。（香港01攝）

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