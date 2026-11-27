南區豪宅新盤轉旺。由樂聲電子（0213）或相關人士持有、已屆現樓的淺水灣南灣坊1 SOUTH BAY CLOSE，最新以6.9億元沽出一伙實用面積逾五千呎的五房大宅，成交呎價超過12.86萬元。



據成交紀錄冊顯示，最新成交個案為1 SOUTH BAY CLOSE地下、1樓及2樓1A室，成交價6.9億元。該超級豪宅實用面積5,071平方呎，採五房五套間隔、附設花園4,424平方呎；以及實用面積為291平方呎的2樓1B室，即總實用面積合共5,362平方呎，成交呎價逾128,683元，買家需於2027年1月5日或之前完成交易，是次成交亦連3個車位。

資料顯示，1 SOUTH BAY CLOSE 今年1月初已經連沽3組物業，涉及6伙，成交價介乎2.6億至3億元。目前該豪宅盤已累沽4組物業，套現合共8.6億元。

淺水灣南灣坊1 SOUTH BAY CLOSE。（資料圖片）

淺水灣南灣坊1 SOUTH BAY CLOSE。（資料圖片）

單幢10伙大細配搭 細單位料作工人房

1 South Bay Close屬單幢式設計，全幢僅提供10伙，每層設一大一細單位。五伙大單位實用面積介乎2,683至5,748平方呎，五伙細單位則為173至291平方呎。細單位設有內門通往大單位，預計供買家一併購入作工人房之用。

實用面積173平方呎的3樓3B室，貼近A室廚房位置，該廚房並設有門口通住B室。（樓書截圖）

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