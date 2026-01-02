樂聲電子豪宅1 South Bay Close開齋 8.6億沽六伙、呎價最貴10萬
撰文：李煥好
出版：更新：
踏入2026年，超級豪宅市場陸續錄得成交。由樂聲電子（00213）或相關人士持有的南區1 South Bay Close首度沽貨，今日（2日）以招標形式一舉售出六伙單位及七個車位，合共套現8.6億元。
5樓、6樓一約兩伙連車位 每層3億成交
上述單位以同層「一約兩伙」形式出售。5樓及6樓各售出A、B室，當中A室實用面積為2,683平方呎，採四房連套房間隔；B室則為237平方呎，屬一房間隔，每層另連兩個車位。兩層各以3億元成交，呎價約10.3萬元。據成交記錄冊顯示，買家可獲贈送傢俬優惠，樓價須於成交日2026年2月9日或之前付清。
3樓全層連三車位 成交價2.6億
另外售出的兩伙為3樓A及B室，實用面積分別為2,686平方呎及173平方呎，同樣採四房連套房及一房間隔，連三個車位，以2.6億元成交，呎價約9.1萬元，樓價同須於2026年2月9日成交日或之前付清。
單幢10伙大細配搭 細單位料作工人房
1 South Bay Close屬單幢式設計，全幢僅提供10伙，每層設一大一細單位。五伙大單位實用面積介乎2,683至5,748平方呎，五伙細單位則為173至291平方呎。細單位設有內門通往大單位，預計供買家一併購入作工人房之用。
