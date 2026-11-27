由佳明集團（1271）發展的北角堡壘街住宅項目明翹峯，以招標形式推首批單位，項目今日（27日）錄2組大手客以「層購」方式入市，各涉1,731.3萬元及1,800萬元。項目預計關鍵日期為2027年6月30日，樓花期僅約7個月。



兩組大手客「層購」入市

發展商表示，是次「層購」單位買家屬家族投資者，涉及單位分別位於7樓及10樓全層，同屬兩房間隔，實用面積為383平方呎或388平方呎，成交金額各涉1,731.3萬元及1,800萬元，成交價由863.8萬至910萬元，呎價由22,263至23,760元。

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，買家是睇中項目「短樓花期、快收租」的優勢，因而購入全層作長線投資之用，項目其他單位將會稍後陸續開標。

佳明集團營業及市務總監馮倩平。（發展商提供）

主打兩房、另設天台特色戶

明翹峯坐落北角堡壘街 66 號與建華街57號，一梯兩伙設計，提供44伙兩房戶及2伙天台特色戶，標準單位實用面積為383平方呎或388平方呎不等，層與層之間的高度最高更達3.5米。

佳明北角項目「明翹峯」。（發展商相片）

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