由佳明集團（1271）發展的北角堡壘街住宅項目明翹峯今日（17日）公布，項目將於短期內開放示範單位參觀，最快下周上載銷售安排，預告將會以招標形式推首批單位。



預告招標推首批單位

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，項目涉及46伙兩房，採用「一梯兩伙」設計，主打兩房間隔，在上載樓書後，已獲大量本地及家庭客查詢，定價參考同區新盤。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著政府持續吸納外來專才及增加非本地學生配額，本港住屋需求有增無減，港島區私人住宅租盤尤其緊絀，帶動租金持續向上。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑（左一）、佳明集團營業及市務總監馮倩平（右二）（發展商提供）

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