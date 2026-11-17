佳明北角新盤「明翹峯」預告招標推首批單位 短期開放示位參觀
撰文：黃祐樺
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由佳明集團（1271）發展的北角堡壘街住宅項目明翹峯今日（17日）公布，項目將於短期內開放示範單位參觀，最快下周上載銷售安排，預告將會以招標形式推首批單位。
預告招標推首批單位
佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，項目涉及46伙兩房，採用「一梯兩伙」設計，主打兩房間隔，在上載樓書後，已獲大量本地及家庭客查詢，定價參考同區新盤。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著政府持續吸納外來專才及增加非本地學生配額，本港住屋需求有增無減，港島區私人住宅租盤尤其緊絀，帶動租金持續向上。
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