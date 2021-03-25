會德豐推四盤餘貨　下周四起招標　富豪‧山峯四房戶3359萬沽

地產樓市
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會德豐地產今日上載最新銷售安排，推售旗下四個新盤的餘貨，將於下周四（4月1日）起以招標形式推售20伙。

何文田ONE HOMANTIN涉2伙，單位為1座5樓A室及2座19樓A室，面積分別為975及1,489平方呎，後者連1,264平方呎天台，屬三房及四房間隔。另外，啟德OASIS KAI TAK亦將推出4伙招標，當中3伙為低座C座複式特色戶，另有1伙為2座36樓A室，面積由1,409至1,530平方呎。

此外，屯門NAPA亦有11伙分層戶及5伙洋戶同日招標；將軍澳南MONTEREY亦於同日標售3伙。

富豪‧山峯四房大宅3359萬沽　呎價2.07萬

百利保控股（0617）及富豪酒店（0078）旗下沙田九肚富豪‧山峯，今日以招標形式售出7座2樓B室，屬四房兩套間隔，面積1,623平方呎，成交價為3,359.6萬元，連一個住宅車位，呎價約2.07萬元，買家成交期為720日。

項目本月錄11宗成交，套現逾6.2億元。

維港滙 I 累沽251伙　套現約3.8億

由會德豐地產及信置（0083）牽頭發展的西南九龍維港滙 I ，由開售至今，累沽251伙，套現約33.8億元。

此外，美聯物業為維港滙 I 的買家提供全新置業優惠，透過該行購入四房單位的買家，可獲贈1部「醫療級空氣淨化機」，每部價值約1.88萬元。

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