天鑄複式戶1.589億獲公司客買入　單計辣稅涉逾4700萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-29 18:30

近月新盤豪宅市場屢錄高價成交，有買家更無懼三成「辣招稅」，以公司名義入市。涉及為何文田天鑄一個高層複式戶，本月初以近1.6億元沽出，新買家為海外註冊公司，故需要支付達樓價三成的辣稅、即涉逾4,700萬元。

據土地註冊處資料，上述單位為天鑄7座28及29樓A室，本月初以逾1.58991億元易手，新買家為天琴集團有限公司（SKY MELODY GROUP LIMITED）。該公司並非本地註冊公司。

天鑄位於佛光街23號，由新地發展。（資料圖片）

複式戶採五房間隔 成交呎價6.7萬

由於新買家以公司名義入市，估計是次購買入市需要支付樓價三成的稅款，包括佔樓價15%的從價印花稅、15%的買家印花稅，即涉及稅款合共逾4,769.73萬元。

上述複式單位實用面積2,373平方呎，連670方呎平台，屬五房間隔，是次成交呎價6.7萬元。買家採用150日成交期，可獲兩個停車位的優先認購權。

事實上，近月豪宅市場屢現繳三成「辣招稅」的個案，如九倉（0004）旗下山頂道項目77/79 PEAK ROAD，成交價逾5.514億元的77D號洋房，買家為一間海外註冊公司，估計涉三成「辣招稅」、即逾1.654億元，單計稅款足夠購入30間天水圍嘉湖山莊兩房單位。