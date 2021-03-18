富商兼前馬主破產　九龍塘劍橋花園複式戶淪銀主盤8500萬易手

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-18 14:05

位於傳統豪宅區九龍塘的劍橋花園，曾是「肥姐」沈殿霞及「演唱會之父」張耀榮的故居，屋苑新近錄得一宗大額銀主盤成交。於2017年遭頒令破產的富商第二代兼前馬主胡兆康，其劍橋花園複式豪宅早前淪為銀主盤，新近以8,500萬元易手，成交呎價約18,608元。

2019年曾推出拍賣 開價1.35億

據土地註冊處資料，上述劍橋花園複式戶於上月中以8,500萬元易手。單位實用面積4,568平方呎，設有兩個庭院。該單位由LUEN FORD INDUSTRIAL COMPANY LIMITED持有，其公司董事為胡兆康（WOO, SIU HONG ERIC）。胡兆康為製衣商人兼前馬主胡顧平的兒子，他在2017年屢次被入稟追債並遭申請破產，最終在同年5月被頒令破產。

肥姐、張耀榮故居去年1.4億售出

據了解，上述物業以銀主盤形式出售，據資料顯示，單位於1991年9月以983.3萬元購入，曾多次抵押借貸，其中2015年曾向靄華物業信貸借貸1,350萬元。至2019年10月單位已被銀主收回推出拍賣，當時拍賣開價1.35億元，上述成交價較之平37%，

劍橋花園位於蘭開夏道1號，設一座，只提供4個複式單位，實用面積介乎4,517至4,568平方呎。翻查資料，屋苑過往業主不乏名人，包括已故藝人「肥姐」 沈殿霞及「演唱會之父」張耀榮，生前亦居住於劍橋花園，二人所住之單位於2008年獲中海外（0688）以逾9,400萬元購入，去年以約1.4億元售出。