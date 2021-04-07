傳舖王鄧成波妻抵押保單借300萬　關聯公司：屬無中生有

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-07 13:54

有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波近年多次出售旗下物業，被外界質疑財困。新近有報道指，鄧成波妻子葉少萍四出「撲水」，先向大眾銀行借私人貸款約750萬元，隨後再抵押保單，套現逾300多萬元。

葉少萍擔任顧問的公司Gorth Management回覆《香港01》表示，葉少萍為該公司的顧問，有關指控實為無中生有，公司保留法律追究權利，並指葉少萍的主要職責是就公司發展提供意見。至於其個人的財務安排，公司不便評論，相信銀行有既定程序，處理客戶申請安排。

有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波近年多次出售旗下物業，被外界質疑財困。

據該報道指，葉少萍於五年前透過大眾銀行，向友邦購入一份保險，每年保險供款為100萬元，目前已完成供款。截至去年11月19日，該份保單現金價值為375.98萬元，葉少萍將該份保險抵押予大眾銀行，套現逾300萬元，抵押成數接近八成。

不過，大眾銀行信貸部要求葉少萍提供不少於3.5萬元的入息證明，及後葉氏才補交相關入息證明文件，以證明她在一間名為Gorth Management Limited的公司，擔任顧問職位，月薪剛好是3.5萬元，入息證明的生效日期為去年11月1日。

該報道又指，Gorth Management Limited集團主席為鄧成波，即葉少萍的丈夫，該公司業務主要為房地產投資、改造及發展。即葉少萍在家族關連公司擔任顧問收取薪酬，而銀行處理這類人士貸款申請，往往較為嚴謹，擔心資金「左手交右手」。

舖王鄧成波兒子鄧耀昇早前表示，會適時善價出售非核心資產，購入更優質物業。（資料圖片）

半年累售逾15項物業 套現近20億

鄧成波家族近年多次出售旗下物業，已被外界質疑財困，該家族的「沽貨行動」大約於去年10月份開始，已累積售出超過15項物業，套現金額近20億元。

當中最矚目為一月份以約4億元沽出西貢親民街16號西貢花園地下入口及1樓舖位，較2017年3月購入價4.38億元，帳面大幅蝕讓3,800萬元或8.6%。