本月第四度沽貨　舖王鄧成波3000萬賣元州街地舖　明賺實蝕250萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-20 12:24

今年頻頻沽貨的舖王鄧成波家族，新近再以約3,000萬元沽出深水埗元州街地舖，雖然較4年前購入價帳面賺約50萬元，但扣除稅項雜項等支出，料實際需蝕約250萬元。鄧成波家族單計本月已沽出4項物業，套現共5.86億元，兩賺兩蝕。

由四子鄧耀邦旗下零食店使用

消息透露，上述舖位為深水埗元州街4號地下，連入則閣，地舖建築面積1,707平方呎，設入則閣樓830平方呎，合共總面積2,000平方呎，由鄧成波的四子鄧耀邦旗下的零食店「民生Daily Manson」使用，租金不詳。舖位早前叫價3,800萬元，惟最終減價800萬元或21%，以3,000萬元易手。

鄧成波家族於2016年8月以2,950萬元購入上址，是次帳面賺50萬元，惟計及購入舖位時涉及的樓價8.5%雙倍印花稅、約250.75萬元，連同兩次買賣代理佣金，估計實際蝕逾250萬元。

本月四度沽貨 套現共5.86億

上述個案已是鄧成波家族今年第四度沽貨，當中，兩宗獲利，兩宗需「損手」。如本月初，鄧氏先以約1.15億元沽出灣仔道177至179號保和大廈地下15號連1樓舖。

隨後又以4,100萬元沽出荃灣沙咀道105至129號好運唐樓地下4至7號舖；日前再以約4億元售出西貢親民街16號西貢花園地下入口及1樓舖位。