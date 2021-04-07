百老滙旺角廣場巨舖放售　索價3.2億　較購入價高2.6倍

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-07 17:46

零售市況未見明顯好轉，有舖位業主取態軟化。旺角西洋菜南街與豉油街交界一個近萬呎的巨舖，由連鎖大型連鎖電器店百老滙租用，新近推出市場放售，叫價3.2億元。據知，該巨舖三年前曾獲本地買家以約5億元洽購，惟當時業主未肯出售。

原業主1994年購入價8780萬

世邦魏理仕表示，上述巨舖為旺角豉油街28號旺角廣場地下3號舖、1樓及2樓全層，意向價為3.2億元，該巨舖涉三層，設有獨立樓梯及私家升降機連接。地下部分約350平方呎、1樓面積約4,312平方呎，2樓面積約4,376平方呎，總建築面積合共約9,038平方呎，以意向價計，平均建築呎價為35,406元。

旺角豉油街28號旺角廣場單邊巨舖，佔三層舖位，面積合共約9,038平方呎。

百老滙每月122萬租用

據土地註冊處資料，上述巨舖由RIGHT PERFECT LIMITED持有，兩位公司董事姓劉及姓伍，於1994年以8,780萬元購入上述舖位。若然以意向價3.2億元易手，即較當年購入價高出2.3億元或2.64倍。

資料顯示，舖位現由連鎖大型連鎖電器店百老滙承租，每月租金約122萬元，租約期至本月底。據悉，百老滙與業主正洽淡續租，舖位現叫租為每月75萬元，較舊租低四成。

有市場人士指出，上述舖位於2018年曾獲得本地投資者洽購，出價高達約5億元，不過當時業主傾向保留物業收租，未有接受出價，事隔三年變陣放售，以最新叫價計，只及三年前洽購價的64%。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事楊偉禮表示，香港整體物業市場受疫情影響，商舖市場亦首當其衝，租金和物業價值在過去一年出現大幅折讓，是次物業意向價3.2億元，已充份反映市場各樣負面因素。他又稱，零售市道自農曆新年後已見復甦跡象，相信商舖市場調整已經完結。