傳第一集團1.32億沽觀塘甲廈全層　持貨15個月平手離場

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-01 19:49

各區寫字樓空置率高企，商廈售價受壓。市場消息透露，由第一集團持有的觀塘宏基資本大廈中層全層，新近連同4個車位，以約1.32億元易手。新成交價較2020年初購入價僅高出不足300萬元，料計及使費後，僅平手離場。

據了解，上述易手物業為16樓全層，面積約12,195平方呎，由第一集團去年初以約1.29億元連4個車位一併購入。以新成交價計算，是次易手物業帳面僅升值約300萬元或2.3%。

買入賣出均採「賣殼」形式

不過買賣兩次也是透過「賣殼」形式進行，毋須支付稅款，但一買一賣仍涉代理佣金約1%，故估計是次第一集團是次僅平手離場。

第一集團的總部位於宏基資本大廈9樓，該層為集團的自用物業，而去年增購的16樓全層只作投資用途，該層樓面現由金融機構承租，呎租約28元，回報約3.1厘。

宏基資本大廈位於海濱道135號，樓高22層，總建築面積達252,000平方呎。

商廈空置率達11.5% 創十六年新高

事實上，近年各區商廈空置率正處於高水平，商廈價格難以向上突破。據差餉物業估價署公布《香港物業報告2021》初步統計數字，截至去年底，私人寫字樓整體空置量上升至11.5%，創2004年後新高水平。而空置樓面面積高達1,543.58萬平方呎，按年大升30%，為歷來空置樓面最多的情況。

單是以甲級商廈計算，涉及空置率亦有約1,028萬平方呎，相當於5幢國際金融中心二期（大約195萬平方呎）空置。