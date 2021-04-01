建華集團CEO凌偉業5700萬購筲箕灣金華街地舖

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-01 13:18

本港最大豬肉零售商，及至最大食品零售商之一的建華集團，規模正不斷擴大，集團相關人士近一年接連入市購買舖位。

據土地註冊處資料，筲箕灣金華街23號地舖，以5,700萬元易手，新買家為創富東方有限公司（GRAND RICH ORIENTAL LIMITED），其公司董事為凌偉業（LING, WAI YIP JACKIE）。凌氏為建華集團的行政總裁。

上述舖位面積約1,000平方呎，現由新界仔優質果菜以每月約11萬元承租，租約期去年12月完結後，租金升至每月12萬元，呎租120元。

事實上，菜檔新界仔亦為建華集團的關連公司，上月市場有消息傳出新界仔購入上述舖位，由租客「升呢」做業主。不過，舖位最終由建華集團行政總裁凌偉業持有的公司，直接購入。

去年建華集團相關人士兩度入市買舖

翻查資料，過去一年建華集團的相關人士不時有入市舉動。如去年8月份，建華集團董事長、有「街市大王」之稱的文卓培，其兒子文景華透過一間公司以3,680萬元購入九龍城道41號地舖。去年12月，文景華再透過另一間公司，以5,550萬元購買入深水埗大南街327號地舖。