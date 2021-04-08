半新盤連環蝕讓　馬鞍山星漣海三房1180萬沽　4年帳面僅賺7萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-08 11:36

半新盤連環錄蝕讓個案，馬鞍山星漣海一個三房單位，新以1,180萬元成交，持貨至今約四年，帳面僅獲利7萬元或0.6%，明賺實蝕。

世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，星漣海3B座低層E室，實用面積769平方呎，屬三房間隔。原業主原開價1,190萬元，最終微減10萬元易手，以1,180萬元易手，呎價15,345元。據了解，原業主於2017年3月以1,173萬元一手購入上址，持貨至今約四年，帳面僅獲利7萬元，單位期內升值不足1%。若然計及稅項等雜費支出，料需明賺實蝕。

香港仔登峰‧南岸兩房 四年貶值5%

此外，於2015年推售的香港仔登峰‧南岸亦錄一宗蝕讓成交，據市場消息指，單位為高層E室，實用面積451方呎，屬兩房間隔，以816萬元成交，呎價約18,093元。

原業主於2017年3月以861.7萬元購入上述單位，持貨四年，帳面蝕讓45.7萬元或5.3%。若計及釐印及佣金等支出，估計實蝕近90萬元。

西營盤眀德山一房帳面賺8.9萬

至於西營盤眀德山，同樣於2015年推售，項目的中層C室，實用面積360平方呎，一房間隔，據悉以893萬元售出，呎價24,806元。原業主2016年以884.1萬元一手買入，五年多帳面僅賺8.9萬元，升值1%，扣除使費後，料需損手離場。