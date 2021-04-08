磁帶大王陳秉志沽大鴻輝中心兩層　套現逾1.5億

地產樓市
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民生區銀座式商廈錄得逾億元大額成交。由「磁帶大王」陳秉志持有的大鴻輝（荃灣）中心兩層樓面，以合共逾1.51億元沽出。

據土地註冊處資料，上述兩層物業為大鴻輝（荃灣）中心18樓及21樓，分別於上月中以7,567.55萬及7,559.05萬元沽出。該兩個全層單位面積同樣為8,903平方呎，是次成交呎價8,500元及8,490元。

公司註冊處資料顯示，上述兩層單位的業主為⺠熹國際投資有限公司（MAN HEI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED），其公司的3名董事均姓陳，包括資深投資者陳秉志（CHAN, PING CHE）。至於新買家姓李，是次透過兩間不同公司購入上述兩層單位。

過去9個月連沽6層樓面　套現逾4.75億

翻查資料，陳秉志在2012年中夥拍另一投資者「物流張」張順宜，以14.5億元購入上述大鴻輝（荃灣）中心全幢物業，陳秉志於去年6月份把部分餘貨放售，先沽出四層樓面，成交價介乎8,000萬至8,300萬元。連同是次成交，過去9個月已累沽出6層樓面，套現逾4.75億元。

陳秉志（右）為有「磁帶大王」之稱的資深投資者。中間為「小巴大王」馬亞木。（陳嘉碧攝）

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