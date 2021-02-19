磁帶大王陳秉志1.09億沽中環中心中層單位　減價27%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-19 12:25

核心商業區寫字樓走勢繼續走下坡。市場消息透露，由資深投資者「磁帶大王」陳秉志持有的中環中心39樓05室，新近以約1.09億元沽出，較2019年4月份拆售時的叫價約1.5億元，減價約27.4%。

上述成交單位為中環中心39樓5室，面積約3,140平方呎。陳氏在2019年4月開始拆售上述樓層，該單位最初叫價約1.505億元，即呎價高達47,932元。

不過隨後僅獲洽購，一直未獲承接，終在近日獲買家以約1.09億元購入，成交呎價約34,800元，即較最初叫價下調27.4%。

事實上，去年10月市場已傳出陳秉志把該層39樓餘下的10個單位大幅劈價25%的消息，不過當時陳秉志回覆表示，對於該樓層暫時未有新部署。

上月連環沽出薄扶林豪宅及興田商場

此外，近月陳秉志在市場正積極沽貨，如在1月中以4,280萬元沽出薄扶林碧瑤灣30座高層單位，大賺2,630萬元，單位升值1.6倍。

隨後在1月底則以2.4億元沽出藍田興田邨的興田商場、地舖及車位等，較2014年購入價2.1億元，帳面賺約3,000萬元，而且更未計及2015年時拆售車位時的收益。