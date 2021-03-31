新世界3億沽屯門The Parkville巨舖　宏安夥「樓神」兒子趙朗承接

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-31 16:28

民生舖位受市場追捧，宏安新近夥拍長實（1113）「樓神」趙國雄之兒子趙朗，以3億元向新世界發展（0017）購入屯門新盤基座一籃子商舖。

宏安集團（1222）及宏安地產（1243）聯合公布，與物業投資者Chiu Lon Ronald合資公司，以3億元收購屯門鄉事會路88號The Parkville天生樓地下及一樓之11個舖位，以及若干升降機、升降機大堂以及樓梯。據悉，Chiu Lon Ronald為趙國雄的兒子趙朗。

該物業原由新世界發展（0017）持有，總樓面面積為13,858平方呎，是次成交呎價約2.16萬元。參考屯門鄉事會路一段地舖，近年呎價水平達3萬至5萬元以上。如鄉事會路112至140號雅都花園商場地舖，去年中以1.35億元沽出，呎價約3.8萬元。

宏安：收購事項帶來額外穩定租金收入

宏安及宏安地產各自之董事認為，收購事項有助其開發資產管理業務、加強及擴大投資組合，並為宏安帶來額外穩定租金收入。該物業將作進一步翻新，以優化租戶結構及租金收入，提升該物業的未來資本增值。

此外，據宏安公告資料，是次作出收購行動的合資公司，由宏安地產與合資企業夥伴各佔50%權益。而該合資公司不再為宏安地產之附屬公司。

The Parkville天生樓地下及一樓之11個舖位，以3億元易手。

THE PARKVILLE天生樓基座對上的住宅部分，於2017至2018年推售，當年新世界公布「新世代首次置業計劃」，預留項目的15％單位、即約15伙，予25至35歲首置人士購買，並提供高於九成一按，最低首期29.4萬元可上車。