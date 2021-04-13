大班麵包西餅4750萬沽旺角自用舖　實蝕逾六球

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-13 10:33

核心區零售舖位租、售價插水，有本地餅店早年高價買舖自用，不過新近易手需要實蝕「六球」。市場消息透露，由連鎖麵包店「大班麵包西餅」持有的旺角快富街舖位，市傳以約4,750萬元易手，較2012年購入價帳面蝕約330萬元或6.5%，若計及買入時的稅款及買賣兩次的代理佣金等，估計實際蝕讓約644萬元。

上述蝕讓舖位為旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖入則閣，每層面積約700平方呎，合共1,400平方呎，早前叫價6,300萬元，現減約1,550萬元沽出，呎價3.4萬元。舖位現由大班麵包西餅租用，月租約13.5萬元，租約期至2021年9月28日。

旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖，現由大班麵包西餅租用，周邊人流一般。

翻查資料，該舖位由大班閣發展有限公司（TAI PAN COURT COMPANY LIMITED）持有，該公司董事為本地餅店大班麵包西餅的家族成員。該公司於2012年7月以5,080萬元購入上述舖位，即現易手帳面蝕約330萬元或6.5%

至於舖位再對上一手業主，於2012年5月份以4,580萬元入市，同年7月以5,080萬元「摸貨」售予大班，兩個月速賺500萬元。

凱施餅店筲箕灣道收租舖 放盤5天即減價沽

事實上，早前也有本地餅店減價沽舖，如去年部分分店曾被業主入稟追租的本地老牌餅店凱施餅店，去年8月份叫價3,300萬元放售用作收租的筲箕灣道388至414號地下H1舖，惟不足5天，即以3,050萬元沽出舖位，極速減價250萬元或7.6%。