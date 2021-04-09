舖王鄧成波1.49億沽深水埗老人院　不足七年帳面賺近7000萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-09 18:07

有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波新近再大手沽貨。市場消息透露，由鄧成波持有的深水埗醫局街238號地下A、B、C及D號舖，市傳以約1.49億元易手，較6年多前購入價高出6,950萬元或87.4%。

事實上，鄧成波家族在去年10年起相當頻密地出售旗下舖位物業，至今已累積售出約15項物業，套現金額約20億元，當中只有兩項物業需要帳面蝕讓。該批已售出物業遍佈全港各區，分布灣仔、筲箕灣、太子、旺角、深水埗、長沙灣、荃灣、西貢等地。

新近沽出的深水埗醫局街舖位，建築面積約14,000平方呎，成交呎價約1.04萬元。舖位現時由杏林老人院使用。該老人院提供126個宿位。 據悉，老人院大多設置於大廈基座的一樓二樓低層舖位，較少全數設置於地下樓層，上述全層地舖料為全香港最大間的全地舖老人院。

2014年12月購入價7950萬

翻查資料，上述舖位原業主為舖王鄧成波及有關人仕，於2014年12月以7,950萬買入全數四個舖位。

事實上，近月市場不時傳出鄧成波出現財困的消息，如本月初有報道指，鄧成波妻子葉少萍四出「撲水」，先向大眾銀行借私人貸款約750萬元，隨後再抵押保單，套現逾300多萬元。

近年屢傳財困 多次出售旗下物業

而翻查資料，鄧成波家族近年多次出售旗下物業，被外界質疑財困，該家族的「沽貨行動」大約於去年10月份開始，已累積售出約15項物業，套現金額約20億元。當中最矚目為一月份以約4億元沽出西貢親民街16號西貢花園地下入口及1樓舖位，較2017年3月購入價4.38億元，帳面大幅蝕讓3,800萬元或8.6%。