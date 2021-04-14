港鐵黃竹坑站最後一期明截標　估值高逾90億　料至少10財團競投

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-14 12:22

港鐵（0066）黃竹坑站物業發展項目「港島南岸」第六期，為該站最後一期住宅發展項目，上月接獲38份意向書，估值高逾90億元。項目將於明日（15日）截標。有測量師預計，將有約10至15個發展商入標。

每呎補地價9818元 較第五期跌3%

第六期為「港島南岸」最後一期，位置最為靠近港鐵站，其住宅樓面面積上限約503,765平方呎，可提供約700至750伙住宅單位。項目補地價金額為49.4586億元，每平方呎補價約9,818元，較第五期的樓面補價10,119元下跌約3%。

第六期位置最為靠近港鐵站。(港鐵圖片)

至於第六期的分紅比例固定為25%，發展商須額外出價競投。綜合市場資訊，連同補地價等因素計算，港島南岸第六期的估值介乎約81億至91億元，每方呎樓面地價介乎1.6萬至1.8萬元。

黃竹坑站最後一期 提供不多於750伙

「港島南岸」為一個綜合發展項目，並分六期進行發展，位處黃竹坑車廠上蓋，毗鄰港鐵黃竹坑站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞。

上月共收38份意向書 新地會地參與

「港島南岸」第六期上月共接獲38份意向書，遞交財團包括新地（0016）、會德豐地產、碧桂園（2007）、華懋集團、帝國集團、其士國際（0025）、爪哇控股（0251）、英皇國際（0163）、旭輝控股集團（0884）等。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文預計，該項目將吸引約10至15個發展商入標，項目落成後，住宅單位每呎料可賣約2.8萬元。