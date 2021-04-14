3月三大住宅辣招稅涉近10億　公司客掃貨　BSD稅收大增2.5倍

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-14 18:21

近月豪宅新盤屢錄公司客入市個案，帶動辣招稅稅收大幅上漲。據稅務局最新資料，今年3月份三項物業印花稅，包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及雙倍從價印花稅（DSD）合共錄得388宗，較2月份增加21.3%，涉及稅項金額合共逾9.95億元，按月升109.4%。

三大辣招稅收入按月急增1.1倍

按稅項劃分，反映內地、海外買家及公司名義入市的買家印花稅（BSD）個案，3月份共錄得62宗，按月增加6.9%，不過涉及稅款則高達約2.683億元，較2月份約7,660萬元，按月勁升2.5倍。

豪宅新盤屢錄公司客入市 涉巨額BSD

事實上，近月不少豪宅成交個案均涉及BSD，包括何文田天鑄一個高層複式戶，獲公司客以近1.6億元購入，由於以公司名義入市，故需支付樓價三成的辣稅，涉逾4,700萬元，當中一半稅款為BSD，即約2,350萬元。

此外，九倉（0004）旗下山頂道豪宅項目77/79 PEAK ROAD，其中成交價逾5.514億元的77D號洋房，買家為一間海外註冊公司，因此也需要支付樓價三成的辣稅，涉及逾1.654億元，當中一半稅款亦為BSD，即約8,270萬元。

3月DSD稅收涉逾7億 勁升八成

至於期內住宅雙倍從價印花稅（DSD）錄得292宗，涉及稅款約7.075億元，分別按月上升30.4%及86.4%。至於涉及非住宅物業的DSD個案，期內只有一宗，反映政府去年11月底宣布就工商物業撤銷後，相關個案近乎絕跡。

而因持貨不足三年而需要支付的額外印花稅（SSD），3月份錄34宗，較2月的38宗減少10.5%，涉及稅款為1,920.2萬元，按月升0.7%。