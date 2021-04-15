買家曝光｜基金創辧人方仁宙6億購山頂道洋房　與騰訊前高層為鄰

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-15 13:08

超級豪宅交投暢旺，九倉（0004）山頂道項目77/79 PEAK ROAD，單月連沽5幢價值逾5億元的洋房，最新曝光的77B號洋房買家，為創投基金「海闊天空創投」的創辧人方仁宙。至今5幢洋房的買家身份已全數揭盅，港人買家及內地客各佔兩席，餘下一宗則由公司客購入。

首置身份入市 曾多度與投資基金合作

據土地註冊處資料，77/79 PEAK ROAD 77B號洋房，於上月23日以逾6.0088億元易手，新買家為方仁宙（FANG YAN ZAU ALEXANDER）及陳英珮（CHAN YING PUI JOSEPHINE）。是次買家支付約2,553.74萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%，反映買家以首置名義入市。洋房實用面積6,676平方呎，設有花園2,947平方呎，以成交價計算，呎價約90,006元。

方仁宙（右二）為於2017年成立的創投基金海闊天空創投的創辦人。（資料圖片）

據了解，方仁宙為於2017年成立的創投基金海闊天空創投的創辦人、他亦為本港地產資深投資者方勳家族成員。他在2000年創立的風險投資機構eGarden，曾與弘毅投資、紅杉資本等投資基金合作。

方仁宙與其父方勳過去亦曾入市豪宅物業，包括在2012年斥資8,800萬元購入中半山The Albany高層戶，呎價約3.45萬元，創當時屋苑標準戶呎價新高。

五大屋買家全數揭盅 包括騰訊前高層

隨上述77B號洋房買家曝光後，山頂道項目77/79 PEAK ROAD單月售出的5幢價值逾5億元的大屋，買家身份亦已經全數揭盅。金額最貴一間為77E號洋房，由估計來自內地的買家謝健艷（XIE JIANYAN）購入，涉稅逾2,879萬元作為稅款。

牙醫余倩華（左）現時在中環經營牙醫診所，曾接受《香港01》訪問。右為牙醫陳奕朗。

至於另一內地買家為斥資5.98億元購入77A號洋房的李海翔（LI HAIXIANG），李氏曾任職騰訊（0700）高級管理層，在2012年離職。此外，屋苑77F號洋房，由本地余道生家族的相關人士、牙醫余倩華（YU MICHELLE SARAH）以逾5.58億元購入。

神秘富豪公司名義入市 繳辣稅逾1.65億

另有神秘富豪透過公司名義、斥逾5.514億元入市77D號洋房，涉及30%「辣招稅」、即逾1.654億元的巨額稅款。綜合此屋苑5幢洋房的成交，單是稅項已為庫房帶來逾兩億元的收入。

77/79 PEAK ROAD設有8座洋房，項目於一個月內售出5幢洋房，總成交額接近30億元。扣除發展商保留兩幢作收租，目前僅餘77C號洋房尚未售出，實用面積6,257平方呎。