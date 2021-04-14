大潭浪琴園「三按盤」4280萬沽　盈利時副主席姚達星接貨

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-14 15:35

大潭浪琴園一個「三按盤」新近以4,280萬元易手。據土地註冊處資料，浪琴園3座中層B室，本月初以4,280萬元沽出，新買家為姚達星（YIU TAT SING），與鋼錶帶製造商盈利時（6838）副主席兼執行董事名字相同，料為同一人。

原業主蘇裕康 曾獲世界傑出華人獎

至於賣方為蘇裕康（SU YU HONG），於2014年10月以3,250萬元購入上述單位。蘇裕康與生產木製產品及護膚品的維森集團主席名字相同。據悉，蘇裕康為九龍樂善堂第二副主席，曾獲第12屆世界傑出華人獎。

資料顯示，單位於2020年7月份曾被抵押，向南洋商業銀行承做三按，惟貸款金額不詳。單位實用面積1,674平方呎，四房間隔，成交呎價約25,567元。

翻查資料，浪琴園由新地（0016）發展，於1991年入伙，設五座提供374伙，戶型以大單位為主，實用面積由1,077至3,145平方呎。

名人業主包括鄭若驊丈夫、歌唱家莫華倫

浪琴園過去也有不少名人聚居，如律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶及女兒潘穎欣，早前持有屋苑一個全海景兩房單位，去年3月市傳單位以2,050萬元沽出。

此外，著名男高音莫華倫亦為該屋苑的業主，於2018年以3,280萬元購入該屋苑1座中層A室。