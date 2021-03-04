美國時裝American Eagle近100萬租中環前GAP旗艦店　呎租大跌六成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-04 13:37

本港主要核心區街道湧現吉舖，有大型連鎖時裝店趁機以低租進駐人流最旺、最當眼的一線靚舖。據《經濟日報》報道，中環陸海通大廈地下連一樓巨舖，新近獲美國時裝品牌American Eagle以近100萬元承租，呎租僅約167元。

上述舖位連同地庫、2樓合共4層，原本由美國休閒服裝品牌GAP以550萬元承租作為旗艦店多年，呎租高達423元，反映新呎租較舊水平低逾六成。

American Eagle由商場舖轉戰街舖

上述陸海通大廈地下及1樓兩層舖位，面積約6,000平方呎，位於皇后大道中人流最旺位置，屬單邊，鄰近華人行、娛樂行等知名大廈，低層舖位外牆更可作大型廣告板，以新月租100萬元計算，成交呎租約167元。餘下的地庫及2樓，據知仍在招租中。

新租戶American Eagle過去在港主要承租商場舖為主，店舖分布在銅鑼灣時代廣場、尖沙咀Mira Place、旺角MOKO 新世紀廣場、觀塘apm商場等大型商場，過去一直未有承租街舖。

陸海通大廈4層巨舖，前身為連鎖品牌GAP的旗艦店。（蔡偉南攝）

GAP十年長租約去年完結 舖位丟空近半年

至於舊租戶GAP早於2010年承租陸海通大廈4層巨舖作為旗艦店，地庫、地下、一樓及二樓、合共面積約1.3萬平方呎，租約期長達10年，首5年月租500萬元，隨後5年租金升至每月550萬元，即呎租約423元。不過GAP去年遷出，至今已交吉約5個月，早前舖位業主表示願意把舖位拆細出租。