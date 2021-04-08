第一太平戴維斯：首季一線商舖租金再挫近5%　較高峰期累瀉76%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-08 13:10

零售舖市租金走勢持續向下調整。第一太平戴維斯發佈2021年第一季零售租賃報告指出，繼在2020年全年下跌23.4%後，一線商舖租金在2021年首季再按季下跌4.9%，目前街舖租金水平已較2013年至2014年高峰下跌多達76%；而主要商場的基本租金在首季亦按季下跌4.8%，較高峰值下跌了46%。

按四大零售地區劃分，首季跌幅最勁為尖沙咀區，區內一線商舖租金按季回落6.1%，較高峰期累挫73.6%。至於旺角區同期街舖租金按季挫5.2%，較高位累積跌幅約68.9%。而港島區方面，銅鑼灣及中環首季一線街舖租金按季下調4.5%及4%，分別較高峰期累積錄得80%及77.7%的跌幅。

港島區購物商場租金累挫46.5%

購物商場的租金也出現明顯回落，今年首季港島區的商場租金按季跌6.6%，較2018年的高位下跌46.5%。而九龍區及新界區的購物商場，首季租金按季挫5.8%及1.8%，分別較2018年的高位累挫45.8%及45.2%。

街舖業主傾向短租維持收入

第一太平戴維斯香港董事總經理及租賃部主管黎達志指出，一線零售區街舖及商場的業主都在努力避免出現空置，但兩者的策略有別。街舖業主傾向以快閃店及短期租約來維持收入來源，商場業主則著力物色新的概念及能夠聚集人群的零售商，以多樣化的業態及租戶組合吸引人流。

商舖租賃市場首季現初步復甦迹象

該行又指出，受到餐飲、生活時尚品牌及必需品的租賃成交所主導，商舖租賃市場在首季出現初步復甦迹象。本地零售商正把握租金低企的機會以進行擴充，加上近月亦有多個國際娛樂營運商及概念品牌登陸香港市場，令一線零售區的部分空置或棄租空間在近月陸續獲得承租。

商場業主瞄準家庭客

此外，鑑於市場環境漸由本地客戶主導，商場業主亦正為家庭顧客，包括有小孩或寵物的顧客提供更多休閒體驗，藉此吸引本地消費者，例如引入互動及數碼娛樂區、免費的兒童STEAM中心（集科學、技術、工程、藝術、數學多領域融合的綜合教育元素）、兒童遊樂場、單車公園，以及寵物公園等多個概念。