新盤戰報｜黃竹坑站晉環周未開放示位　火炭星凱‧堤岸最快5月開售

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-20 16:55

路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，將於本周四（22日）或周五（23日）開價，首批單位提供不少於160伙，戶型由一房至三房戶，故不涉及項目的開放式戶，示範單位將於本周未開放予公眾參觀。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，首輪銷售將設有大手客組別，買家可選購兩至三個單位，料三房單位將入內大手客組別。她認為隨新冠肺炎疫情受控，她相信買家將陸續入市，把握機會。

項目平台設有行車迴旋大道及上落客區，駕駛人士可以駕車直接上住宅平台，封海倫指，在港鐵上蓋的項目中，九龍站上蓋項目有類似的設計，而港島區則屬首次。此外，項目日後亦可經24小時有蓋通道，連接港鐵黃竹坑站及商場「港島南岸」（THE SOUTHSIDE）。

封海倫表示，將於本周未開放示範單位予公眾參觀。（發展商提供）

火炭星凱‧堤岸待批預售 最快5月開售

中洲置業旗下港鐵火炭星凱‧堤岸提供約1,335伙，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目仍在待批預售，預料最快5月開售。而售價則參考港鐵站上蓋項目，如大圍站。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於今年首季，已增聘300名代理及增設18間分行，包括最近以月租合共逾100萬元租入火炭御龍山兩個舖位，屬中原新界區租金歷來最貴；及以月租近40萬元進駐白石角。