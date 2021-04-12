新盤戰報｜深水灣徑8號分層大宅3.75億沽　呎售8萬創新高

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-12 18:41

新盤市場錄多宗成交，其中，南豐集團及豐資源旗下壽臣山豪宅深水灣徑8號，今日（8日）以3.75億元售出一伙分層戶，單位為2座15樓C室，面積4,214平方呎，呎價約8.9萬元，呎價創項目新高。

深水灣徑8號對上一宗新高成交為花園特色戶B單位，面積為7,568平方呎，成交價為6.05億元，呎價約8萬元。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，預期未來恢復通關後，豪宅市道交投將更加暢旺。項目暫時共售出16個單位，合共套現約41.9億元。

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪（右二）表示，深水灣徑8號暫售出16個單位，套現約41.9億元。（發展商提供）

128 WATERLOO三房2745萬沽 創項目新高

內房萊蒙（3688）及俊和合作的何文田128 WATERLOO過去一個月累錄7宗成交，最新一宗為10樓D室，面積約842平方呎，屬三房一套連儲物房，以約2,745萬元成交，呎價約3.26萬元，成交價及呎價均創項目雙新高。

市場人士指，同區單幢新盤上一宗同類型三房單位的成交，呎價約31,697元，故是次成交暫屬今年區內同類型新盤分層三房單位的新高。新買家為同區分支家庭。

萊蒙國際銷售及市場總監蘇誦豪表示，項目已進入拆棚階段，料早前推出的新付款方法，吸引買家加快拍板入市。

SILVERSANDS兩房1202.5萬成交

此外，信置（0083）旗下馬鞍山SILVERSANDS，今日亦錄成交，為5A座8樓A室，面積504平方呎，屬兩房間隔，睡房及客飯廳均望海星灣海景，成交價1,202.5萬元，呎價約23,860元，成交價及呎價均創項目同類新高。項目至今累售56伙，套現逾5.1億元。