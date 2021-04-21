單位直擊｜90後新婚夫婦怕遲買會貴　斥269萬購鳳德邨153呎納米戶

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-21 18:13

市區公屋一人單位，因銀碼細少，入場門檻低，基本上一放盤即獲承接。多次誕生「公屋王」的黃大仙公屋鳳德邨，新近錄得一宗成交，單位實用面積153平方呎，獲一對睇樓半年、擔心樓價再升溫的90後新婚夫婦購入，自由市場價269萬元，呎價高達17,581元。

富誠地產高級客戶主任曾遠東表示，鳳德邨第2座碧鳳樓高層20A室，面積僅153平方呎，採開放式間隔，座向東南望開揚市景，日前以自由市場價269萬元轉手，呎價17,582元。

預算300萬 怕遲買更貴睇樓一次即入市

曾氏指，新買家為一對90後的新婚夫婦，過去半年在九龍區四處睇樓，並以樓價300萬元以內的市區單位為目標，見近月樓市有轉旺之勢，怕遲買會更貴，故睇樓一次即決定入市購入上址自住。對面單位面積細小，代理指，「果對年輕客都滿意個單位，但最主要都係睇價錢。」

獲90後新婚夫婦購入的鑽石山鳳德邨2座高層戶，實用面積只有153平方呎。（代理提供相片）

整個單位「一眼睇曬」

據代理提供的相片，該單位空間相當狹小，甫進入單位，左邊即為一張碌架床，右邊放置雪櫃，至於開放式廚房則位於大廳窗口旁邊，站在大門處整個單位「一眼睇曬」。

至於原業主於2016年11月以190萬元購入單位，持貨五年，是次轉手帳面獲利約79萬元，期間升值約41.5%。

目前鳳德邨有約5至6個同類型的「納米單位」正在放售，售價最平為一個實用面積164平方呎的低層單位，叫價298萬元，呎價約18,171元。