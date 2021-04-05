偕父抽居屋　首期30萬成功上車　工程師：畀大舊錢買細私樓好無謂

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-05 10:00

對於不少港人而言，抽居屋難過中六合彩，若然抽中頭籌、又揀選到市區的居屋單位，可謂難上加難。不過，奇蹟降臨在工程師陳先生身上，他在2019年的居屋大抽獎中，與父親以家庭身份申請，竟「中獎」並揀到長沙灣凱德苑單位，最終以315萬元買入一伙高層戶。他有感自己「好好彩」，「如果唔係好似我咁，同屋企人一齊抽，而係新婚夫婦或者單身人士，基本上我覺得冇可能有機會抽到。」

首期30餘萬 獲父親少許「協助」

陳先生購入的凱德苑高層單位，面積約398平方呎，屬全開放式。今年1月份收樓後，陳先生已計劃將單位改為兩房，與未婚妻忻小姐及父親一同居住。是次入市首期佔樓價一成，約涉30餘萬元，由陳先生與未婚妻靠積蓄「夾份」支付，再加上父親的少許「協助」。

任職工程師的陳先生表示，「有得抽就去抽（居屋），起碼上左車先。」（余俊亮攝）

減少消遣 「餐餐食100蚊以下」

陳先生與未婚妻合共月薪約5萬元，三年前才開設聯名戶口，開始儲蓄計劃，每月儲下一萬多至兩萬元，由於資金既要用在買樓上，又要應付結婚、單位裝修以及供樓，故略為捉襟見肘。陳先生指，「儲錢都辛苦，變左平時買野貴少少，都要計住計住。」

二人盡量避免多餘消費，吃飯也選擇較便宜的餐廳，忻小姐指，「好耐冇入過戲院睇戲啦，餐餐都係食100蚊留下嘅M記（麥當勞）同譚仔。」二人盡量減少消遣，「日常拍拖都係去對方屋企。」

私樓貴又細 寧邊租樓、邊抽居屋

陳先生與忻小姐一直有結婚打算，但礙於私樓樓價難以負擔，考慮到首期、裝修費、供樓等支出後，決定改為一邊租樓、一邊抽居屋，等候上車機會，「唔敢諗買私樓，畀咁大舊錢出去，買番黎嘅面積又細，好似好無謂。」陳先生指。

凱德苑位於長沙灣發祥街西5號，距離港鐵南昌站約5分鐘步程，非常方便。（余俊亮攝）

他以一個約600萬至700萬的私樓單位為例，首期是居屋的雙倍有多，入息根本無法應付。「大半份糧為左做呢件事，好似有啲唔抵，咁不如等多幾年、抽多幾次（居屋）。」

抽居屋心態如同買六合彩

陳先生知道居屋競爭大，曾於2017年及2018年先後入表申請，不過每次都落空。他笑言，每次抽居屋的心態都是「好似買六合彩咁，買個機會。」他連地點亦不敢揀擇，「有得抽就去抽，起碼上左車先，地區冇計架。」豈料最終抽到位於市區的長沙灣凱德苑。

至於忻小姐亦曾多次以一人身份申請居屋，同樣落空。她認為，以單身身份抽居屋「真係好渺茫，都係諗住交個表，循個例，買個好運咁。」

是次成功上車，一家三口居住，被問及會否擔心與家人難相處，忻小姐表示，一直有與家人同住的習慣，與男方家庭關係良好，加上暫時未有生育打算，故不擔心相處上有太大問題。

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