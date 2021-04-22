內地客再炒燶商廈　2700萬沽新蒲崗萬廸廣場　四年損手608萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-22 17:08

早幾年頻頻在港大手掃入物業的內地炒家，再度蝕沽商廈單位。據土地註冊處資料，新蒲崗商廈萬廸廣場中層E室，建築面積約2,910平方呎，上月以2,700萬元易手，呎價約9,278元。參考該廈之前的成交呎價介乎1.06萬至1.43萬元，即上述成交呎價較市價低逾一成。

上址的原業主為添億國際有限公司，公司董事包括黃秋霞（HUANG, QIUXIA）及許偉健（XU, WEIJIAN）。公司於2017年以3,308.67萬元購入上址，持貨四年，現帳面蝕608.67萬元，貶值18%。

曾斥逾億掃豪宅 後陸續淪為銀主盤

翻查貸料，許偉健等人為早年活躍於本港一手豪宅市場的內地炒家。他在2014年2018年間一度大手買入多個新盤單位，包括北角柏蔚山、何文田皓畋、南昌站匯璽及何文田天鑄等，涉額逾億元。惟去年年中起，有傳因資金鏈斷裂，其持有僅約3、4年的多伙豪宅單位先後淪為銀主盤，需要低價賤賣或蝕讓。

內地炒家斷供 多個豪宅物業淪銀主 皓畋蝕讓230萬求售

例如原有許偉健持有的何文田皓畋5座低層三房單位，實用面積698平方呎，去年7月被銀主收樓，傳累減400萬至約1,400萬元沽出，較許氏2017年的買入價，帳面貶值約532萬元或28%。

至於萬迪廣場上月亦錄得成交，由香港教育專業人員協會（教協）斥資近6,000萬元購入大廈三個低層單位，面積約4,534平方呎，呎價約13,106元。該廈發展商億京早前曾表示，萬迪廣場尚餘約50個商舖及寫字樓單位待售。