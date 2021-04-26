歌手藍奕邦7028萬沽大坑豪園單位　帳面大賺逾4200萬｜單位直撃

地產樓市
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演藝界再錄藝人賣樓個案，歌手藍奕邦新近以7,028萬元沽出大坑豪園B座高層單位，較2009年購入價帳面升值1.51倍，大賺4,228萬元。

資料顯示，上述單位實用面積2,560平方呎，附靚裝修，連一個車位以7,028萬元易手，成交呎價27,453元。物業由藍奕邦（Nan Yik Pong）及其父親藍兆文（Nan Siu Man）持有，二人於2009年以2,800萬元購入單位。藍奕邦既是歌手，也是詞曲作者以及舞台劇演員。

【成交單位直擊】

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本地電子支付平台TNG創辦人接貨

至於新買家為江慶恩（Kong King Ong Alexander），江氏為本地電子支付平台TNG的創辦人兼行政總裁，是次入市支付298.69萬元作為稅款，相等於樓價4.25%，即他以首置名入市。

位於大坑半山的豪園，樓齡逾五十多年，二手成交不多，對上一宗已追溯至2019年，成交呎價約27,200元。

事實上，近月市場出現不少演藝界人士沽售住宅物業，如藝人陳靜（Dada）持有的荃灣海之戀7座中層戶，市傳本月以約1,528萬元售出，呎價約19,665元。陳靜持貨近四年，帳面賺約303.2萬或約25%。

黃心穎沽天寰　呎價不足兩萬

此外，由藝人黃心穎持有的啟德天寰2座低層單位，今年3月份以約1,000萬元沽出，成交呎價19,841元，呎價不足兩萬元。黃心穎持有物業超過3年，帳面升值約144.99萬元或16.96%。

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