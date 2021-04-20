去年底取回首置身份　吳光正女婿5200萬購中半山蔚山花園

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-20 13:48

豪宅市場再錄名人入市，會德豐主要股東吳光正女婿馬健能，去年底以7,800萬元沽出山頂白加道單位後，新近透過首置名義入市，斥5,200萬元購入中半山蔚山花園一個千呎單位。

據土地註冊處資料，蔚山花園低層B室連一個車位，成交價5,200萬元，新買家為馬健能（John Paul McLellan），即為會德豐主要股東吳光正女婿，亦為連卡佛載思集團主席兼行政總裁吳宗恩丈夫。

吳光正女婿馬健能去年底以7,800萬元沽出山頂白加道單位，事隔四個月後再斥5,200萬元購入中半山蔚山花園單位。（資料圖片/羅君豪攝）

該單位實用面積1,848平方呎，成交呎價約28,139元。馬健能是次入市支付221萬元稅款，相等於樓價的4.25%，即以首置名義入市。至於原業主於2016年5月以3,000萬元購入上述物業，持貨約五年帳面升值2,200萬元或約73%。

去年底沽山頂白加道單位 取回首置身份

翻查資料，馬健能在去年12月以7,800萬元沽出個人名義持有的山頂白加道51號Epworth Lodge低層2室，估計因此重新取得首置名義，該次沽貨大賺約6,420萬元，物業升值4.65倍。

寰宇國際前執董2.1億購ST. GEORGE'S MANSIONS

此外，土地註冊處資料顯示，信置（0083）及中電（0002）合作的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，第1座22樓A室，於今年3月底以2.138億元易手，新買家為趙雪英（CHIU SUET YING）。據悉，趙氏為曾任寰宇國際（1046）的執行董事，為香港電影業製片人。

該單位實用面積3,330平方呎，設有露台267平方呎、平台557平方呎，採四房四套間隔。物業成交呎價64,204元。