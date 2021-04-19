21 BORRETT ROAD天池屋逾3.77億獲首置客購入　呎價12.6萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-19 12:16

市場再錄大手入市超級豪宅個案。據土地註冊處資料，長實集團（1113）旗下波老道21號21 BORRETT ROAD第1期23樓6號室，連3個車位，於上月以逾3.77億元售出，新買家為YAN HONGYAN。是次新買家支付逾1,603.82萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%，反映買家以首置名義入市。

上述成交單位屬頂層單位，實用面積2,995平方呎，屬五房間隔，設有536平方呎前庭、2,069平方呎天台，並設有私人泳池，成交呎價12.6萬元。

↓21 BORRETT ROAD第1期23樓6室平面圖↓

最貴「天池屋」亦為首置客購入

事實上，21 BORRETT ROAD早前亦錄首置客入市個案，如第1期23樓1室「天池屋」，連3個車位，在2月份以逾4.59億元售出，新買家為尹曦（YIN XI），並支付逾1,952.48萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%，意味以首置客名義入市。該單位成交呎價高達13.6萬元，為亞洲分層戶的呎價新高紀錄。

+ 3 + 3 + 3

21 BORRETT ROAD第一期設3幢大樓，提供115伙，實用面積由2,075至3,378平方呎，間隔主打四房及五房。項目所在地皮由長實於2011年以約116.5億元投得，每呎樓面地價26,763元。