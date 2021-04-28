3月樓價指數報388.3點　創20個月新高　首季累升2.2%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-28 12:37

差估署今（28日）公布，截至今年3月份，私人住宅售價指數報388.3點，按月上升0.8%，連升三個月，指數創2019年7月後的新高水平。至於今年首季樓價指數累積錄得2.2%的升幅。

大單位首季樓價勁升6.7%

按單位戶型劃分，實用面積1,722平方呎或以上的E類單位，樓價升幅屬各戶型中最多，3月份報334.9點，按月升3.62%，首季更累升6.76%；至於實用面積1,076至1,721平方呎的D類單位升幅較少，最新報323.6點，按月升0.12%，首季累升1.28%。

實用面積1,722平方呎或以上大單位，首季樓價累升6.76%，（蔡偉南攝）

中小型單位方面，實用面積753至1,075平方呎的C類單位，指數報341點，按月及按季升1.16%及3.62%；實用面積429平方呎以下的A類單位和實用面積430至752平方呎的B類單位，三月份樓價指數報432.3及372.3點，分別按月升0.96%及0.87%，首季的升幅分別為2.3%及2.25%。

大單位首季租金重挫

租金走勢方面，3月份整體私樓租金指數報174.8點，按月升0.63%，結束連續三個月的跌勢，不過首季計仍錄1.02%的累積跌幅。

按戶型劃分，首季租金跌得最傷為E類大型單位，3月份租指數報130.8點，按月跌1.06%，按季挫3.61%；D類單位則報143.9點，按月跌1.77%，按季下調2.64%。

中小型單位包括A類、B類及C類位，首季度計，租金指數全線向下。（資料圖片）

其餘中小型單位包括A類、B類及C類位，3月份租金指數報191.9點、176.6點、152點，按月分別升1.48%、0.46%及0.73%，首季跌幅為0.72%、0.73%及0.78%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，若與2019年5月份的歷史高位396.9點比較，目前樓價仍跌2.17%。不過，首季樓價升幅達2.21%，創七個季度最大升幅，反映樓價已擺脫社會運動及疫情以來的劣勢。

他估計，樓價扭轉過去兩季跌勢，於今年首季正式展開升浪，次季升幅或更可觀，預期4月份樓價升幅擴大至約1.5%。