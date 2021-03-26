商廈空置率達11.5%　創十六年新高　甲廈丟空樓面相當於5幢IFC

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-26 15:57

差餉物業估價署公布《香港物業報告2021》初步統計數字，截至去年底，私人寫字樓整體空置量上升至11.5%，創2004年後新高水平。而空置樓面面積高達1,543.58萬平方呎，按年大升30%，為歷來空置樓面最多的情況。

單是以甲級商廈計算，涉及空置率亦有1,028萬平方呎，相當於5幢國際金融中心二期(大約195萬平方呎)空置。

1998年及2003年空置樓面多達逾1400萬呎

翻查過往紀錄，上一個最多商廈空置樓面的情況為1998年，當年全港有高達1,477.9萬平方呎的空置商廈，其次為2003年，當年商廈丟空樓面多達1,435.9萬平方呎。

按等級劃分，2020年的甲級、乙級和丙級寫字樓的空置率分別升至11.8%、11.9%和9.4%。尖沙咀、上環和灣仔∕銅鑼灣分區的甲級寫字樓錄得雙位數字的空置率。

去年寫字樓售價按年急挫5.9% 甲廈最傷

空置率上升拖累商廈價格表現。該署指出，中美緊張關係和嚴峻疫情均令環球經濟狀況轉 差，並壓抑本地寫字樓市況。截至2020年第四季，寫字樓售價按年急挫5.9%。

而按商廈等級劃分，去年底甲級、乙級和丙級寫字樓售價跌幅分別為12.2%、9.6%和6.1%。同期，整體寫字樓租金亦下跌10%，甲級、乙級和丙級寫 字樓租金分別錄得11.4%、8.5%和6%的跌幅。

零售商舖空置率11.4% 涉逾1400萬呎

零售商舖方面，該署指出，去年私人零售商舖空置率攀升至11.4%，涉及1,421.95萬平方呎，兩數字同樣創出歷來新高水平。

該署表示，零售市道疲弱、經濟氣氛欠佳和旅遊業相關活動減少的情況下，2020年第四季零售商舖租金按年回落7.4%，而售價則大致保持平穩。年內交投量與去年相比沒有改善跡象。