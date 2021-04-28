資深馬主譚榮芬遺孀1.68億購21 BORRETT ROAD分層戶　呎價7.25萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-28 15:51

近月超級豪宅市場屢錄逾億元大額成交，長實集團（1113）旗下波老道21號21 BORRETT ROAD第1期一個分層戶，早前以1.68億元成交，呎價7.25萬元，買家為已故建築師及慈善家譚榮芬的遺孀譚麥美燕。

據土地註冊處資料，21 BORRETT ROAD第1期15樓7室，連兩個車位，於本月中以1.68億元易手。新買家為譚麥美燕（TAM MAK MAY MEI YIN）。譚麥美燕為本港建築界名人、資深馬主譚榮芬的遺孀，是次入市支付714萬元作為稅款，相等於樓價4.25%，意味以首置名義入市。

首置名義入市 繳稅714萬

翻查資料，譚榮芬為香港大學名譽大學院士，於1974年成為香港建築師學會會員，在建築界享負盛名，過往曾出任東華三院董事局成員。此外，譚榮芬亦多次向大學機構捐贈，部分大學設施亦以他名字命名。

上述單位實用面積為2,316平方呎，間隔為四房連雙套房及儲物室，成交呎價7.25萬元。單位每月管理費為2.4萬元，折合每平方呎逾10元。

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此外，21 BORRETT ROAD今（28日）再推出一伙標準單位招標，據新一張銷售安排顯示，新推出為19樓1號單位，實用面積2,945平方呎，採每日招標截標形式，首天招標為本周日（2日），招標一小時。單位每月管理費逾3萬元。