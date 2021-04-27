「幫港出聲」召集人1750萬購碧瑤灣高層　周融：我冇嘢講

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-27 17:17

正當泛民相關人士接連賣樓套現的同時，另一陣營「幫港出聲」成員先後入市，以行動支持樓市。「幫港出聲」召集人周融，本月初斥資1,750萬元購入薄扶林碧瑤灣一個高層單位。記者致電周融查詢買樓事宜，他僅回覆指「我冇嘢講」。

據土地註冊處資料，薄扶林碧瑤灣25座高層單位，於4月1日以1,750萬元易手，新買家為周融（CHOW YUNG），料與「幫港出聲」召集人為同一人。周融過去曾主持香港電台節目《自由風自由Phone》、《千禧年代》。2014年為反佔中，與其他親中人士成立「幫港出聲」。

是次入市，周氏支付逾65.62萬元作為稅款，相等於樓價3.75%，料以首置名義入市。該單位實用面積976平方呎，兩房間隔，成交呎價17,930元。至於單位原業主在1990年6月份以148萬元購入，持貨接近三十一年，帳面賺約1,602萬元，升值10.8倍。

發起人王國強斥1.4億購土瓜灣地廠

其他「幫港出聲」的相關人士近月亦有入市動作，如該組識發起人之一的王國強及相關人士，本月初便以1.375億元購入土瓜灣馬頭角道118號新寶工商中心1期地廠及2期地下7室，該地廠面積約2.5萬平方呎，成交呎價大約5,500元。

王國強為金城營造集團主席兼行政總裁、香港廣東社團總會永遠榮譽主席，目前身兼全國政協委員，早年與周融等多人合作成立政治組織「幫港出聲」。