劉細良4380萬沽北角雲峰大廈　身兼政府公職律師接貨

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-30 13:53

近月不少泛民人士出售物業套現，其中資深傳媒人劉細良夫婦本月初以4,380沽出北角半山雲峰大廈高層單位，該宗買賣最新已在土地註冊處登記，新買家為鄧宛舜，鄧氏為一名律師，在去年初獲政府委任公司法改革常務委員會委員，今年亦繼續擔任該職位。

據土地註冊處資料，上述成交單位為北角半山雲峰大廈B座高層單位，於4月1日以4,380萬元易手，新買家為鄧宛舜（TANG YUEN SHUN CYNTHIA）。據悉，新買家鄧宛舜為一名律師，在2020年2月獲政府委任公司法改革常務委員會委員。是次新買家支付了657萬元作為稅款，相等於樓價15%，即本身已持有其他物業。

支付辣招稅15% 涉657萬

上述易手的雲峰大廈B座高層單位，實用面積1,650平方呎，三房連套房間隔，成交價4,380萬元創下該廈新高，呎價26,545元。

據資料顯示，單位原業主為劉細良（LAU SAI LEUNG）及鄺穎萱（KWONG CARMEN WING SUEN），劉氏為主場新聞創辦人、前特首曾蔭權的「文膽」、時事評論員兼資深傳媒人，後者為其太太。二人於2006年以約1,230萬元購入上述單位，持貨約十四年，現易手帳面獲利3,150萬元，物業期內升約2.6倍。

翻查資料，近月多名泛民人士先後沽貨，包括前人民力量主席袁彌明，早前以2,050萬元沽出跑馬地永富苑一個低層單位，持貨九年，單位升值不足8%。

此外，律師兼九龍城區議員黃國桐、支聯會主席李卓人、民主黨副主席林卓廷、前立法會議員區諾軒、前公民黨黨魁余若薇等，亦先後賣出物業。

【泛民人士賣樓個案】