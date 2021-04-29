超級豪宅｜長和大班霍建寧赤柱大屋「賣殼」　料勁賺8.4億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-04-29 19:45

超級豪宅市場再錄矚目大刁。由有「打工皇帝」之稱、長和（0001）聯席董事總經理兼執行董事霍建寧持有的赤柱舂磡角道64至66號兩間大屋，今年2月曾傳出接獲逾9億元洽購，兩大屋新近以公司股權轉讓（俗稱賣殼）形式沽出，市場預計成交價超過9億元，呎價逾8.8萬元。

據土地註冊處資料，上述舂磡角道64至66號兩間大屋，由KEY SUCCESS INVESTMENTS LIMITED及DINGFORD DEVELOPMENT LIMITED兩間公司共同持有。

根據公司註冊處資料，該兩間公司的董事霍建寧（FOK KIN NING,CANNING）在今年4月1日已經停任。兩間公司的新任董事為張嘉賢（CHEUNG KA YIN CATHERINE），報住大潭浪琴園一個單位。據了解，霍建寧於1992年以1,650萬元購入64號屋，及後在1994年再以4,200萬元購入66號屋。

兩大屋曾索價共15億

早前有市場消息流出，上述兩間大屋近年在市場低調放盤，雖然一直未有表明意向價，但有消息人士透露，兩大屋曾經索價高達共15億元。若以今年初市傳成交價逾9億元計算，是次易手帳面賺逾8.4億元，期內升值逾14倍。

霍建寧持有的赤柱舂磡角道64至66號兩間大屋，新近透過「賣殼」形式沽出。（代理提供相片）

舂磡角道66號屋曾由李小加承租3年

翻查資料，該大屋的住客來頭不少，其中，舂磡角道66號屋，實用面積為3,954平方呎，在2011年至2013年曾由港交所前行政總裁李小加承租，月租高達28.8萬元。據悉，隨後在2015年減租至27萬元。

至於另一間舂磡角道64號屋，實用面積6,265平方呎，目前由外籍人士承租，月租高達62萬元。